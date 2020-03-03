Госпитализация не помогла. Суд оставил под стражей фигуранта дела Гандзюк

Игорь Павловский в засел суда (Фото: скриншот hromadske)

Печерский суд Киева оставил под стражей подозреваемого в создании преступной организации в Херсонской области и незаконном хранении оружия, обвиняемого по делу об убийстве Екатерины Гандзюк Игоря Павловского. Об этом сообщает hromadske.

Судья продолжил содержания под стражей Павловскому до 16 апреля, прокуроры просили до 20-го.

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Отмечается, что адвокат юридической помощи Максим Костин из-за отсутствия адвокатов по договору, просил отложить заседание. По его словам, защитники по договору находятся сейчас в Одессе в другом заседании и предупредили об этом заранее. Однако суд продолжил заседание.

Сообщается, что адвокат говорил о плохом самочувствии Павловского, который днем был госпитализирован из здания суда, однако врач заявил, что его состояние позволяет участвовать в заседании.

Адвокат просил назначить Павловскому домашний арест.

Предыдущий срок содержания под стражей Павловского истекал завтра, 4 марта.

Павловский обвиняется по делу Гандзюк.

27 февраля его сообщили о подозрении в создании преступной организации и незаконном завладении транспортными средствами на сумму около 5 млн грн.

Ранее сегодня сообщалось, что бывшего помощника депутата Павловского госпитализировали из помещения Печерского суда, где он якобы упал.