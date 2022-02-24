Гостомель. Полиция задержала российского диверсанта, выдавал себя за украинца – видео

Полиция задержала рядом со сбитым под Гостомелем вертолетом российского диверсанта. Изначально он пытался выдать себя за украинца, передает советник главы МВД Антон Геращенко.

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Ранее Геращенко сообщал, что под Гостомелем, где Россия атаковала аэродром, а Украина сбила три вертолета, полицией был захвачен российский диверсант. Также у поселка сел подбитый вертолет, десантники РФ поразбегались, спецназ полиции прочесывает местность.

Геращенко сообщил, что диверсант пытался выдать себя за украинца, но при нем обнаружены записи и специальные приборы, свидетельствующие о том, зачем его сюда забросили.

Оксана Житнюк

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