"Готовимся к отражению новых атак". Умеров рассказал главе Пентагона о сбитом А-50 россиян

Умеров и Остин также обсудили текущую ситуацию на фронте, усиление фортификаций, предоставление дополнительных средств ПВО Украине

Рустем Умеров и Ллойд Остин (Фото - Facebook Умерова)

Министр обороны Рустем Умеров провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, которого 15 января выписали из больницы после осложнений, вызванных перенесенной операцией в связи с раком простаты. Умеров информировал Остина о сбитом российском самолете, они также обсудили ситуацию на поле боя в целом.

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"Проинформировал коллегу об умелых действиях украинских военных, которые позволили сбить российский самолет А-50 над Азовским морем", – сообщил Умеров.

По его словам, они также обсудили текущую ситуацию на фронте, усиление фортификаций, предоставление дополнительных средств противовоздушной обороны и обеспечение возможностей Воздушных сил.



"Готовимся к отражению новых атак", – добавил Умеров.

Вечером 14 января появилась информация о поражении российских самолетов А-50 и Ил-22М11.

Утром после новости командующий ВС Николай Олещук намекнул на то, что это правда, и заявил о мести россиянам за ракетный удар по многоэтажке в Днепре 14 января 2023 года.

Главком ВСУ Залужный днем 15 января подтвердил, что были сбиты два воздушных судна оккупантов: Ил-22 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

А-50 был сбит и взорвался, а Ил-22 был сильно поврежден, но ему удалось совершить аварийную посадку в Анапе, сообщил глава ГУР Буданов.

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