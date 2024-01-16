"Готуємося до відбиття нових атак". Умєров розповів главі Пентагону про знищений А-50 росіян
Міністр оборони Рустем Умєров провів телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном, якого 15 січня виписали з лікарні після ускладнень, спричинених перенесеною операцією у зв'язку із раком простати. Умєров поінформував Остіна про збитий російський літак, вони також обговорили ситуацію на полі бою загалом.
"Поінформував колегу про вмілі дії українських військових, які дозволили збити російський літак А-50 над Азовським морем", – повідомив Умєров.
За його словами, вони також обговорили поточну ситуацію на фронті, посилення фортифікацій, надання додаткових засобів протиповітряної оборони та забезпечення спроможності Повітряних сил.
"Готуємося до відбиття нових атак", – додав Умєров.
- Ввечері 14 січня з'явилася інформація про збиття російських літаків А-50 і Іл-22М11.
- На ранок після новини командувач ПС Микола Олещук натякнув на те, що це правда, і заявив про помсту росіянам за ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня 2023 року.
- Головком ЗСУ Залужний вдень 15 січня підтвердив збиття двох повітряних суден окупантів: Іл-22 та літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
- А-50 був збитий і вибухнув, а Іл-22 був дуже пошкоджений, але йому вдалося здійснити аварійну посадку в Анапі, повідомив глава ГУР Буданов.
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