"Готуємося до відбиття нових атак". Умєров розповів главі Пентагону про знищений А-50 росіян

Умєров і Остін також обговорили поточну ситуацію на фронті, посилення фортифікацій, надання додаткових засобів ППО Україні

Рустем Умєров і Ллойд Остін (Фото - Facebook Умєрова)

Міністр оборони Рустем Умєров провів телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном, якого 15 січня виписали з лікарні після ускладнень, спричинених перенесеною операцією у зв'язку із раком простати. Умєров поінформував Остіна про збитий російський літак, вони також обговорили ситуацію на полі бою загалом.

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"Поінформував колегу про вмілі дії українських військових, які дозволили збити російський літак А-50 над Азовським морем", – повідомив Умєров.

За його словами, вони також обговорили поточну ситуацію на фронті, посилення фортифікацій, надання додаткових засобів протиповітряної оборони та забезпечення спроможності Повітряних сил.



"Готуємося до відбиття нових атак", – додав Умєров.

Ввечері 14 січня з'явилася інформація про збиття російських літаків А-50 і Іл-22М11.

На ранок після новини командувач ПС Микола Олещук натякнув на те, що це правда, і заявив про помсту росіянам за ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня 2023 року.

Головком ЗСУ Залужний вдень 15 січня підтвердив збиття двох повітряних суден окупантів: Іл-22 та літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

А-50 був збитий і вибухнув, а Іл-22 був дуже пошкоджений, але йому вдалося здійснити аварійну посадку в Анапі, повідомив глава ГУР Буданов.

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