ГПУ направила в Гаагу сведения о казнях бойцов ВСУ на Донбассе

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Генпрокуратура направила в Международный уголовный суд (МУС) информацию о совершении Россией внесудебных казней девятерых украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево в 2014 и 2015 гг. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В письме Генпрокуратуры в МУС говорится, что казни совершили "представители пророссийской организованной группы "Казачий союз "Область войска Донского".

Офис прокурора МУС рассмотрит это сообщение ГПУ вместе с другими эпизодами нарушений международного гуманитарного права со стороны РФ.

Ведомство в своем письме также предоставила фото и видеодоказательства совершенных преступлений.

Также в послании суду ГПУ сообщила о практике ведения боевых действий "чужими руками", то есть вовлечение Кремлем в конфликт подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований.

Напомним, Украиной до сих пор не ратифицирован Римский статут МУС, который позволяет стране участвовать в избрании судей, прокуроров, формировать политику, принимать бюджет, принимать решения по управлению МУС и т.д.

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