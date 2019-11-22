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ГПУ: Следствие по делам Майдана не будет остановлено

ГПУ: Следствие по делам Майдана не будет остановлено - Фото
Генпрокуратура (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.11.2019, 15:58

Специально созданный департамент сможет совершать необходимые для расследования действия, пока дела передаются в другие ведомства

Следствие по делам Майдана не будет остановлен, заявляет пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По сообщению ведомства, 114 производств по преступлениям, связанным с массовыми протестами в 2013-2014 годах, будут направлены в органы досудебного расследования: ГБР, НАБУ, СБУ, Нацполицию и Налоговую службу.

При этом прокуроры специально созданного в ГПУ департамента процессуального руководства по этим делам смогут проводить неотложные процессуальные действия для расследования, пока передача дел не завершится.

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