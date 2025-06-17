Гражданин США погиб из-за российской массированной атаки 17 июня – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что жертвами ударов по Киеву стали 15 человек

Саммит G7 (Фото: Офис президента)

Во время массированной российской атаки на Украину в ночь на 17 июня погиб гражданин Соединенных Штатов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, выступая на специальном заседании лидеров стран G7 в Канаде A Strong and Sovereign Ukraine.

Глава государства подчеркнул, что Россия игнорирует любые дипломатические предложения международного сообщества.

По его словам, дипломатия сейчас находится в кризисном состоянии. И есть одна четкая причина – российский диктатор Владимир Путин открыто отверг каждую мирную инициативу.

Зеленский проинформировал партнеров о массированном российском обстреле Украины в ночь на 17 июня.

"Минувшей ночью Россия совершила одну из самых больших комбинированных атак на Украину с начала этой войны. Целями были наши города, то есть обычные люди, обычные семьи в своих домах", — сказал он, добавив, что оккупанты применили 440 дронов и 32 ракеты.

Президент рассказал, что одна баллистическая ракета попала в жилой дом и прошла насквозь с верхнего этажа в подвал. Спасательные работы до сих пор продолжаются. Под завалами ищут людей.

"Только в Киеве было зафиксировано около 30 мест попадания ракет или падения обломков. Почти 150 жилых домов были повреждены только в Киеве. Сейчас известно, что 131 человек получил ранения. 15 человек погибли. Среди погибших – гражданин США", — подчеркнул Зеленский.