Громадянин США загинув через російську масовану атаку 17 червня – Зеленський

Саміт G7 (Фото: Офіс президента)

Під час масованої російської атаки на Україну в ніч проти 17 червня загинув громадянин Сполучених Штатів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на спеціальному засіданні лідерів країн G7 у Канаді A Strong and Sovereign Ukraine.

Глава держави наголосив, що Росія ігнорує будь-які дипломатичні пропозиції міжнародної спільноти.

За його словами, дипломатія нині в кризовому стані. І є одна чітка причина – російський диктатор Володимир Путін відкрито відкинув кожну мирну ініціативу.

Зеленський поінформував партнерів про масований російський обстріл України у ніч проти 17 червня.

"Минулої ночі Росія здійснила одну з найбільших комбінованих атак на Україну з початку цієї війни. Цілями були наші міста, тобто звичайні люди, звичайні сім’ї у своїх домівках", – сказав він, додавши, що окупанти застосували 440 дронів та 32 ракети.

Президент розповів, що одна балістична ракета влучила в житловий будинок і пройшла наскрізь із верхнього поверху до підвалу. Рятувальні роботи досі тривають. Під завалами шукають людей.

"Лише в Києві було зафіксовано близько 30 місць влучання ракет або падіння уламків. Майже 150 житлових будинків було пошкоджено тільки в Києві. Наразі відомо, що 131 людина зазнала поранень. 15 людей загинули. Серед загиблих – громадянин США", – наголосив Зеленський.