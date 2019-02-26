Гриценко опять не дали "вынести" Госреестр избирателей из ЦИК

Анатолий Гриценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Центризбирком повторно отказался предоставить кандидату в президенты Анатолию Гриценко разрешение ознакомиться с электронной копией базы данных Государственного реестра избирателей вне помещения ЦИК. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Центризбиркома, сообщает пресс-служба комиссии.

Отмечается, что комиссия повторно рассмотрела заявление Гриценко о внесении изменений в порядок передачи электронной копии базы данных Госреестра избирателей. Эти изменения предусматривают предоставление возможности кандидату на пост президента знакомиться с электронной копией базы данных Госреестра вне помещения ЦИК без доступа третьих лиц для такого пересмотра. Комиссия не увидела правовых оснований для внесения таких изменений.

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Представитель Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий сообщил, что постановление Комиссии будет обжаловано в Окружном административном суде Киева.

31 января Гриценко подал в суд на Центризбирком - он счел незаконным требование к кандидату в президенты работать с Государственным реестром избирателей исключительно в здании ЦИК. 4 февраля суд отказал ему в принятии иска против Центральной избирательной комиссии. Адвокат Гриценко сообщил о подготовке апелляции.

24 февраля Гриценко сообщил, что выиграл иск против ЦИК в Верховном суде - суд обязал Центризбирком собраться на заседание и рассмотреть его заявление о предоставлении доступа к Реестру избирателей.