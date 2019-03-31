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31.03.2019, 22:20

Гриценко сказал, кого не поддержит во втором туре

Гриценко сказал, кого не поддержит во втором туре - Фото
Анатолий Гриценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Порошенко и Зеленского он поддерживать не намерен

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Кандидат в президенты Анатолий Гриценко категорически "не будет поддерживать Петра Порошенко" и "не готов поддерживать Владимира Зеленского" во втором туре. Об этом он сказал после оглашения результатов национального экзитпола.

Порошенко он не поддержит, "потому что отлично его знает и не хочет, чтобы страна оставалась в нынешнем состоянии еще пять лет". Зеленского он не готов поддержать, потому что совершенно не знает ни его самого, ни его программу.

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Гриценко поблагодарил всех, кто за него голосовал и кто работал в его команде. Сказал, что нацелен на парламентские выборы и уверен, что собранная им к президентским выборам политическая сила будет представлена в новой Верховной Раде и войдет в коалицию большинства.

Председатель центрального избирательного штаба Виктор Чумак, уточнил, что Гриценко не доволен результатами голосования, которые объявил национальный экзитпол после закрытия избирательных участков, а о своей поддержке кандидата во втором туре он объявит в течение недели, передает Укринформ.

Согласно результатам национального экзитпола по состоянию на 18:00, Зеленский набрал 30,4%, Порошенко - 17,8%. Третье место - Тимошенко (14,2%). Четвертое - Бойко (9,8%). Пятое - Гриценко (7,1%).

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Теги: выборы, анатолий гриценко
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