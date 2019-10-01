Дело" бриллиантовых прокуроров" направили в Антикоррупционный суд

Высший антикоррупционный суд (Фото: пресс-служба ВАКС/Facebook)

В Высший антикоррупционный суд будет передано дело "бриллиантовых прокуроров", сообщает "Судебный репортер".

Такое решение принял вчера Голосеевский суд Киева, удовлетворив ходатайство прокурора. ГПУ обосновывала просьбу тем, что дело по ч. 4 ст. 368 уголовного кодекса подследственно НАБУ. И хотя на момент возможного совершения преступления в июле 2015 года НАБУ еще не работало и следствием занималась генпрокуратура, суд согласился с аргументами прокурора.

Теперь дело будет направлено в Киевский апелляционный суд, который обратится к Верховному суду для определения подсудности дела ВАСУ.

В июле 2015 года сотрудники СБУ задержали первого замначальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и зампрокурора Киевской области Александра Корнийца по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупном размере (позже стало известно , что речь о $150 тысяч). В ходе обыска у них было обнаружены около $500 тысяч, а также бриллианты и огнестрельное оружие.

задержали В том же месяце Шапакин вышел из СИЗО после того, как внес залог в размере 6,4 млн грн. Корниец был освобожден из СИЗО под залог в размере 3,2 млн гривень.

В феврале 2016 года из ГПУ были уволены те сотрудники, которые занимались расследование дела "бриллиантовых прокуроров", в частности - нынешний первый замгенпрокурора Виталий Касько

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