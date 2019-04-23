Гройсман готов сотрудничать с Зеленским при одном условии

Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что готов сотрудничать с де-факто следующим президентом Украины Владимиром Зеленским, но при условии, что у них не будет "идеологических разногласий", передает Укринформ.

По его словам, все ветки власти должны сотрудничать между собой – президент, парламент, правительство – для того, чтобы принимать правильные и эффективные решения.

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"Дальше все будет зависеть от приоритетов, взглядов, от консультаций, проведенных между мной, президентом Украины, парламентом", - добавил Гройсман.

Как ранее сегодня сообщалось, премьер заявил, что Украине нужно как можно быстрее менять избирательную систему, без которой обновленный состав Верховной Рады при новом президенте Зеленском станет "большим разочарованием".