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27.05.2019, 12:58

Гройсман о "дефолте Коломойского": Пострадают рядовые украинцы

Гройсман о "дефолте Коломойского": Пострадают рядовые украинцы - Фото
Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Премьер Владимир Гройсман раскритиковал идею миллиардера Игоря Коломойского о дефолте

Даже обсуждение возможного дефолта вредит экономике Украины и рядовым гражданам. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ответ на совет олигарха Игоря Коломойского президенту Владимиру Зеленскому не платить по внешних долгам и поступить как Греция, передает пресс-служба Кабмина.

"Считаю, что даже разговоры об этом (невыполнение обязательств по кредитам, - ред.) не добавляют стабильности", - заявил он, отметив, что сейчас на бюджет Украины давят долги прошлых периодов. "Наша задача - добросовестно обслуживать долги, заниматься тем, чтобы экономика росла", - добавил премьер.

Гройсман сказал, что важно сохранить репутацию ответственной страны.

"А неплатежи - это глобальный кризис и возвращение в 90-е годы прошлого века. Для украинцев кризисов уже достаточно. От любых дефолтов в первую очередь пострадают рядовые украинцы", - резюмировал он.

В интервью Financial Times миллиардер Игорь Коломойский, который вернулся в Украину после избрания президентом Зеленского, посоветовал тому объявить дефолт, чтобы ЕС и США списали стране долги. Новый глава президентской партии Слуга народа выступил против идеи Коломойского

20 мая Гройсман заявил, что уходит в отставку. Позже он подтвердил намерение участвовать в парламентских выборах, объявил о создании своей партии и сказал, объединится ли Порошенко.

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Теги: владимир гройсман, игорь коломойский, дефолт
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