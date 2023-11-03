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Группа Вагнера возобновила набор. ГУР: Дважды в одну реку не войдешь, теперь это бренд

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 08:56
Группа Вагнера возобновила набор. ГУР: Дважды в одну реку не войдешь, теперь это бренд - Фото
Вагнеровец (Фото: ЕРА, ANATOLY MALTSEV)

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в интервью РБК-Украина прокомментировал информацию о возобновлении набора боевиков в террористическую Группу Вагнера. По его словам, теперь это бренд, а Группа Вагнера времен Евгения Пригожина фактически прекратила свое существование.

30 октября в Telegram-канале Группы Вагнера в Перми появилась информация о новом наборе. Российские пропагандисты связались с пермским представителем террористической организации, который заявил им, что Вагнер теперь входит в состав Росгвардии, а руководит боевиками сын Пригожина Павел.

Украинская разведка может констатировать, что та группировка, которая ранее сформировалась и получила название ЧВК Вагнера, фактически сейчас прекратила существование, заявил Юсов.

"То, что дальше этот бренд будет в той или иной степени использоваться, и что отдельные люди, имевшие какое-то отношение к нему, будут его использовать, – это, безусловно, будет. Но это именно тот пример, когда дважды в одну реку не войдешь", – сказал он.

Отвечая на вопрос, появляется или прослеживается ли сейчас создание какой-либо альтернативы вагнеровцам и по количеству, и с подготовкой, Юсов заявил: "Мы видим формирование и развертывание отдельных условных альтернатив, в частности "Редут", "Шторм Z" и т.д.".

Однако, по его словам, "ни одна из упомянутых структур не может сравниться ни в количестве, ни в техническом обеспечении с группой Вагнера в период их условного расцвета".

  • В конце сентября представитель Восточной группировки войск ВСУ подтвердил, что бывшие вагнеровцы вернулись на Бахмутское направление: в большинстве своем идут на определенные должности или в инструкторы и особой угрозы уже не несут.
  • Вернувшиеся на войну против Украины бывшие боевики террористической Группы Вагнера теперь работают на Минобороны РФ или в его подчиненных структурах, сообщили в ВСУ.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что террористической Группы Вагнера больше не существует, "медийный" эффект возвращения бывших вагнеровцев на Бахмутское направление больше, чем его реальное значение.

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Милана Головань
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