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Група Вагнера відновила набір. ГУР: Двічі в одну річку не увійдеш, тепер це бренд

Этот материал также доступен на русском
03.11.2023, 08:56
Група Вагнера відновила набір. ГУР: Двічі в одну річку не увійдеш, тепер це бренд - Фото
Вагнерівець (Фото: ЕРА, ANATOLY MALTSEV)

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в інтерв'ю РБК-Україна прокоментував інформацію про відновлення набору бойовиків у терористичну Групу Вагнера. За його словами, тепер це бренд, а Група Вагнера часів Євгенія Пригожина фактично припинила своє існування.

30 жовтня у Telegram-каналі Групи Вагнера у Пермі з'явилася інформація про новий набір. Російські пропагандисти зв'язались з пермським представником терористичної організації, який заявив їм, що Вагнер тепер входить до складу Росгвардії, а керує бойовиками син Пригожина Павло.

Українська розвідка може констатувати, що те угруповання, яке раніше сформувалось і отримало назву ПВК Вагнера, фактично зараз припинило існування, заявив Юсов.

"Те, що далі цей бренд буде тою чи іншою мірою використовуватися, і що окремі люди, які мали якесь відношення до нього, будуть його використовувати, – це, безумовно, буде. Але це саме той приклад, коли двічі в одну річку не ввійдеш", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи з'являється або простежується зараз створення якоїсь альтернативи вагнерівцям і за кількістю, і з підготовкою, Юсов заявив: "Ми бачимо формування і розгортання окремих умовних альтернатив, зокрема "Редут", "Шторм Z" тощо".

Проте, за його словами, "жодна зі згаданих структур не може зрівнятися ані в кількості, ані в технічному забезпеченні із Групою Вагнера у період їхнього умовного розквіту".

  • Наприкінці вересня речник Східного угруповання військ ЗСУ підтвердив, що колишні вагнерівці повернулись на Бахмутський напрямок: здебільшого йдуть на певні посади або в інструктори й особливої загрози вже не мають.
  • Колишні бойовики терористичної Групи Вагнера, які повернулись на війну проти України, тепер працюють на Міноборони РФ або в його підпорядкованих структурах, повідомили у ЗСУ.
  • Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що терористичної Групи Вагнера більше не існує, "медійний" ефект повернення колишніх вагнерівців на Бахмутський напрямок більший, аніж його реальне значення.

Читайте також: У Білорусі лікують колишніх вагнерівців, попередньо, поранених в Україні – ССО

Мілана Головань
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війнаВагнерєвгеній пригожинандрій юсов

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