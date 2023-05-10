Группу Вагнера признают террористической в Великобритании – The Times

Великобритания намерена официально признать российскую группу Вагнера террористической организацией. Это подразумевает введение финансовых санкций и других ограничений как способ усиления давления на Россию. Об этом со ссылкой на источники в правительстве Британии сообщается в газете The Times, которую цитирует Sky News.

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По словам источника, британское МВД работает над этим вопросом уже в течение двух месяцев, и запрет будет "неизбежен" через несколько недель.

Если решение будет принято, принадлежность к группе Вагнера, посещение ее собраний, поощрение поддержки или публичное ношение ее логотипа будет уголовным преступлением, пишет газета.

Также против организации будут введены финансовые санкции, которые будут иметь последствия для способности "Группы Вагнера" собирать деньги.

Нет доказательств того, что "Вагнер" или лица, связанные с группировкой, действуют в Британии с начала полномасштабного вторжения в Украину, пишет издание. Однако было подозрение, что группа помогала выводить деньги из Великобритании после того, как на российских олигархов и союзников диктатора Владимира Путина были наложены санкции.

26 января 2023 года США признали ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией.

6 февраля Верховная Рада признала группировку Вагнера международной преступной организацией, а также признала российские ЧВК террористическими организациями.

20 апреля Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции против террористической организации Вагнера и связанного с ней "информационного агентства" РИА Фан.

9 мая парламент Франции единогласно принял резолюцию, призывающую внести "Группу Вагнера" в национальные и международные списки террористических организаций.

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Вадим Ребрина

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