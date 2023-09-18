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Грузинская спецслужба обвиняет Украину в подготовке госпереворота. МИД опроверг заявление

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2023, 19:17
Грузинская спецслужба обвиняет Украину в подготовке госпереворота. МИД опроверг заявление - Фото
Олег Николенко (Фото: Facebook должностного лица)

Служба государственной безопасности Грузии заявила о якобы подготовке госпереворота в стране и вроде бы причастности к этому украинских чиновников, передает Грузия Online. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко ответил, что эта информация не соответствует действительности, а грузинские власти пытаются решить так свои внутриполитические вопросы.

Грузинская спецслужба заявляет об определенной группе лиц, которая якобы действует на территории государства и за его пределами и планирует в октябре-декабре 2023 года организовать в стране "дестабилизацию и гражданские беспорядки".

Это якобы должно произойти, когда должен быть опубликован промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчет ЕС.

Конечной целью таких действий якобы является смена грузинской власти насильственным путем, заявляет СГБ.

Ведомство обвиняет в соавторстве этого плана экс-заместителя бывшего министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, а ныне заместителя главы военной разведки Украины Георгия Лорткипанидзе.

Также спецслужба обвиняет бойцов грузинского происхождения, в частности командира "Грузинского легиона" Мамуку Мамулашвили.

СГБ заявляет, что якобы организаторы рассматривают возможность осуществления в Грузии "сценария", аналогичного Евромайдану в Украине. Революция достоинства преподносится спецслужбой в негативном ключе.

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Ведомство утверждает, что указанный план якобы хотят осуществить "при координации и финансовой поддержке зарубежных стран".

Спецслужба не приводит доказательств в своем сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины отреагировали на такие заявления представителей силового блока Грузии.

Николенко отметил, что эта информация не соответствует действительности, а власти Грузии хотят с помощью "демонизации Украины" решить свои внутриполитические вопросы.

"Эта информация не соответствует действительности. Нынешние грузинские власти в очередной раз пытаются демонизировать Украину, чтобы решить свои внутриполитические вопросы. Украинское государство не вмешивалось, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии", – написал он.

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Артём Джерипа
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