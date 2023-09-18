Грузинська спецслужба звинувачує Україну в підготовці держперевороту. МЗС спростувало заяву

Служба державної безпеки Грузії заявила про нібито підготовку держперевороту у країні та буцімто причетність до цього українських посадовців, передає Грузія Online. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко відповів, що ця інформація не відповідає дійсності, а грузинська влада намагається вирішити так свої внутрішньополітичні питання.

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Грузинська спецслужба заявляє про певну групу осіб, яка нібито діє на території держави та за її межами та буцімто планує у жовтні-грудні 2023 року організувати в країні "дестабілізацію та цивільні заворушення".

Це нібито має відбутися, коли мають бути опубліковані проміжний звіт Єврокомісії та підсумковий звіт ЄС.

Кінцевою метою таких дій нібито є зміна грузинської влади насильницьким шляхом, заявляє СДБ.

Відомство звинувачує у співавторстві цього плану ексзаступника колишнього міністра внутрішніх справ Грузії Вано Мерабішвілі, а нині заступника голови військової розвідки України Георгія Лорткіпанідзе.

Також спецслужба звинувачує бійців грузинського походження, зокрема командира "Грузинського легіону" Мамуку Мамулашвілі.

СДБ заявляє, що нібито організатори розглядають можливість здійснення в Грузії "сценарію", аналогічного Євромайдану в Україні. Революція гідності подається спецслужбою в негативному ключі.

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Відомство стверджує, що зазначений план буцімто хочуть здійснити "за координації та фінансової підтримки зарубіжних країн".

Спецслужба не наводить доказів у своєму повідомленні.

У зовнішньополітичному відомстві України зреагували на такі заяви представників силового блоку Грузії.

Ніколенко зазначив, що ця інформація не відповідає дійсності, а влада Грузії хоче за допомогою "демонізації України" розв'язати свої внутрішньополітичні питання.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Нинішня грузинська влада вчергове намагається демонізувати Україну, аби вирішити свої внутрішньополітичні питання. Українська держава не втручалася, не втручається і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії", – написав він.

У березні 2023 року президентка Грузії Саломе Зурабішвілі розкритикувала проросійські заяви прем'єр-міністра країни Іраклія Гарібашвілі й сказала, що той "говорить однією мовою з Москвою".

1 вересня голова керівної партії Грузії заявив, що його політсила ініціює процедуру імпічменту Зурабішвілі за "несанкціоновані візити до ЄС".

8 вересня глава зовнішньополітичного відомства ЄС заявив, що якщо Грузія виявиться нездатною до інтеграції до Євросоюзу, це буде на руку Росії.

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