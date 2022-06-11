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Грузия не откажется от интеграции с ЕС, даже если не получит статус кандидата – премьер

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 18:05
Грузия не откажется от интеграции с ЕС, даже если не получит статус кандидата – премьер - Фото
Ираклий Гарибашвили (фото - EPA)

Грузия не намерена отказываться от идеи интеграции с Евросоюзом, даже если ей не будет предоставлен статус страны-кандидата. Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Ираклий Гарибашвили, пишет Deutsche Welle.

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"Мы твердо намерены продолжать политику мира, стабильности и развития и не будем менять заявленный курс на интеграцию с Европой", – сказал он.

Гарибашвили считает, что Грузия является лидером среди стран Восточного партнерства по части следования обязательствам по соглашению об ассоциации с Евросоюзом.

Премьер также полагает, что статус страны-кандидата является "во многом символическим" и "не дает никаких привилегий".

Он также прокомментировал резолюцию Европарламента о пренебрежении стандартами свободы слова в Грузии, и заявил, что "в ней многое не соответствует реальности", а также что она "политизированная и несправедливая".

  • 9 июня Европарламент принял резолюцию, в которой призвал ввести персональные санкции "за связи с Кремлем" в отношении экс-премьера Грузии и крупнейшего грузинского олигарха Бидзины Иванишвили.
  • Дискуссию насчет предоставления Украине и Грузии статуса государства-кандидата Евросовет проведет на очередном заседании 23-24 июня.
Сергей Бережной
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Грузия Ираклий Гарибашвили статус кандидата на вступление в Евросоюз
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