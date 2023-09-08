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ГШ: РФ наступает на пяти направлениях на Донбассе, ВСУ прорываются южнее Работино — карта

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2023, 07:22
ГШ: РФ наступает на пяти направлениях на Донбассе, ВСУ прорываются южнее Работино — карта - Фото
Снайпер ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Донецка и Угледара, Вооруженные Силы Украины имеют успех южнее Работино. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 39 боевых столкновений. На Купянском направлении россияне атаковали в районе Синьковки, но безуспешно. 

Под Кременной украинские воины отбили атаки вблизи Новоегоровки.

В районе Бахмута Силы обороны не дали врагу пройти около Орехово-Васильевки, Клещеевки и Андреевки. 

У временно оккупированного Донецка захватчики атаковали в районах Керамика, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки и Пречистовки, ВСУ отбились. 

Одновременно украинские соединения продолжают наступление в направлении Мелитополя, уничтожают противника, имеют успех южнее Работино и закрепляются. 

Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Ракетчики и артиллеристы поразили склад боеприпасов, шесть артиллерийских средств, два пункта управления и два ЗРК. 

  • Силы обороны продолжают наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях и имеют успехи, сообщили в Генштабе.
  • США видят успехи Украины в контрнаступлении и хотят убедиться, что у ВСУ есть все необходимое, заявил Блинкен во время вчерашнего визита в Киев.
  • Главком Залужный: ВСУ движутся вперед, несмотря на кратное преимущество РФ в живой силе и оружии. 

Читайте также: Столтенберг: Из "второй армии в мире" ВСУ сделали "вторую армию в Украине"

Дмитрий Гриниченко
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