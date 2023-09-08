ГШ: РФ наступает на пяти направлениях на Донбассе, ВСУ прорываются южнее Работино — карта
Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Донецка и Угледара, Вооруженные Силы Украины имеют успех южнее Работино. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Под Кременной украинские воины отбили атаки вблизи Новоегоровки.
В районе Бахмута Силы обороны не дали врагу пройти около Орехово-Васильевки, Клещеевки и Андреевки.
У временно оккупированного Донецка захватчики атаковали в районах Керамика, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки и Пречистовки, ВСУ отбились.
Одновременно украинские соединения продолжают наступление в направлении Мелитополя, уничтожают противника, имеют успех южнее Работино и закрепляются.
Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Ракетчики и артиллеристы поразили склад боеприпасов, шесть артиллерийских средств, два пункта управления и два ЗРК.
- Силы обороны продолжают наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях и имеют успехи, сообщили в Генштабе.
- США видят успехи Украины в контрнаступлении и хотят убедиться, что у ВСУ есть все необходимое, заявил Блинкен во время вчерашнего визита в Киев.
- Главком Залужный: ВСУ движутся вперед, несмотря на кратное преимущество РФ в живой силе и оружии.
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