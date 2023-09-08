ГШ: РФ наступает на пяти направлениях на Донбассе, ВСУ прорываются южнее Работино — карта

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Донецка и Угледара, Вооруженные Силы Украины имеют успех южнее Работино. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 39 боевых столкновений. На Купянском направлении россияне атаковали в районе Синьковки, но безуспешно.

Под Кременной украинские воины отбили атаки вблизи Новоегоровки.

В районе Бахмута Силы обороны не дали врагу пройти около Орехово-Васильевки, Клещеевки и Андреевки.

У временно оккупированного Донецка захватчики атаковали в районах Керамика, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки и Пречистовки, ВСУ отбились.

Одновременно украинские соединения продолжают наступление в направлении Мелитополя, уничтожают противника, имеют успех южнее Работино и закрепляются.

Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Ракетчики и артиллеристы поразили склад боеприпасов, шесть артиллерийских средств, два пункта управления и два ЗРК.

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