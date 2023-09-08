ГШ: РФ наступає на п'яти напрямках на Донбасі, ЗСУ прориваються на південь від Роботиного — карта
Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Донецька та Вугледара, Збройні Сили України мають успіх на південь від Роботиного. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 39 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку росіяни атакували у районі Сіньківки, але безуспішно.
Під Кремінною українські воїни відбили атаки поблизу Новоєгорівки.
У районі Бахмута Сили оборони не дали ворогові пройти біля Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Андріївки.
Коло тимчасово окупованого Донецька загарбники атакували в районах Кераміка, Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки та Пречистівки, ЗСУ відбилися.
Одночасно українські з'єднання продовжують наступ у напрямку Мелітополя, знищують противника, мають успіх на південь від Роботиного та закріплюються.
Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також позиціях зенітно-ракетних комплексів.
Ракетники та артилеристи вразили склад боєприпасів, шість артилерійських засобів, два пункти управління та два ЗРК.
- Наразі Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках і мають успіхи, повідомили у Генштабі.
- США бачать успіхи України у контрнаступі та хочуть переконатися, що ЗСУ мають все необхідне, заявив Блінкен під час вчорашнього візиту до Києва.
- Головком Залужний: ЗСУ просуваються вперед, попри кратну перевагу РФ у живій силі та зброї.
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