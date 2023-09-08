ГШ: РФ наступає на п'яти напрямках на Донбасі, ЗСУ прориваються на південь від Роботиного — карта

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Донецька та Вугледара, Збройні Сили України мають успіх на південь від Роботиного. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 39 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку росіяни атакували у районі Сіньківки, але безуспішно.

Під Кремінною українські воїни відбили атаки поблизу Новоєгорівки.

У районі Бахмута Сили оборони не дали ворогові пройти біля Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Андріївки.

Коло тимчасово окупованого Донецька загарбники атакували в районах Кераміка, Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки та Пречистівки, ЗСУ відбилися.

Одночасно українські з'єднання продовжують наступ у напрямку Мелітополя, знищують противника, мають успіх на південь від Роботиного та закріплюються.

Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Ракетники та артилеристи вразили склад боєприпасів, шість артилерійських засобів, два пункти управління та два ЗРК.

Наразі Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках і мають успіхи, повідомили у Генштабі.

США бачать успіхи України у контрнаступі та хочуть переконатися, що ЗСУ мають все необхідне, заявив Блінкен під час вчорашнього візиту до Києва.

Головком Залужний: ЗСУ просуваються вперед, попри кратну перевагу РФ у живій силі та зброї.

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