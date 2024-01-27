ГШ: РФ жестоко наступает на восьми направлениях, прорывается к Авдеевке и Купянску — карта
Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы, Приютного, Червоного, Вербового, Работино и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 98 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито 13 атак в районах Табаевки и Стельмаховки.
Около Кременной украинские воины отбили восемь атак в районах Тернов и Торского.
Под Бахмутом ВСУ отбили 11 атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки.
Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, отбито 29 атак в районах Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Опытного, Водяного, Первомайского и Невельского.
Также провалились 15 атак в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки и Золотой Нивы.
В Запорожской области отбито шесть атак в районах Приютного, Червоного, Вербового и Работино.
Украинские подразделения продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, захватчики пытались четыре раза выбить Силы обороны с позиций в Крынках, но безуспешно.
- 23 января состоялось 18-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
- В Минобороны сообщили, что по результатам "Рамштайна" западные партнеры обязались работать над тем, чтобы Украина получала больше дальнобойного оружия для нанесения ударов по оккупантам вне линии столкновения.
- Министр обороны Рустем Умеров заявил, что на протяжении почти двух месяцев российские захватчики в попытках продвинуться в Украине потеряли более 54 000 солдат. По его словам, Кремль жертвует примерно 400 своими военными в обмен на один квадратный километр украинской земли.
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