ГШ: РФ жестоко наступает на восьми направлениях, прорывается к Авдеевке и Купянску — карта

Оператор БпЛА (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы, Приютного, Червоного, Вербового, Работино и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 98 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито 13 атак в районах Табаевки и Стельмаховки.

Около Кременной украинские воины отбили восемь атак в районах Тернов и Торского.

Под Бахмутом ВСУ отбили 11 атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки.

Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, отбито 29 атак в районах Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Опытного, Водяного, Первомайского и Невельского.

Также провалились 15 атак в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки и Золотой Нивы.

В Запорожской области отбито шесть атак в районах Приютного, Червоного, Вербового и Работино.

Украинские подразделения продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, захватчики пытались четыре раза выбить Силы обороны с позиций в Крынках, но безуспешно.

23 января состоялось 18-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

В Минобороны сообщили, что по результатам "Рамштайна" западные партнеры обязались работать над тем, чтобы Украина получала больше дальнобойного оружия для нанесения ударов по оккупантам вне линии столкновения.

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что на протяжении почти двух месяцев российские захватчики в попытках продвинуться в Украине потеряли более 54 000 солдат. По его словам, Кремль жертвует примерно 400 своими военными в обмен на один квадратный километр украинской земли.

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