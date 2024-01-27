Генштаб: РФ жорстоко наступає на восьми напрямках, проривається до Авдіївки та Куп'янська — карта

Оператор БпЛА (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Золотої Ниви, Приютного, Червоного, Вербового, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 98 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито 13 атак у районах Табаївки та Стельмахівки.

Біля Кремінної українські воїни відбили вісім атак у районах Тернів та Торського.

Під Бахмутом ЗСУ відбили 11 атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, відбито 29 атак у районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Опитного, Водяного, Первомайського та Невельського.

Також провалилися 15 атак у районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та Золотої Ниви.

У Запорізькій області відбито шість атак у районах Приютного, Червоного, Вербового та Роботиного.

Українські підрозділи продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині, загарбники намагалися чотири рази вибити Сили оборони з позицій у Кринках, але успіху не мали.

23 січня відбулося 18-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

У Міноборони повідомили, що за результатами "Рамштайну" західні партнери зобов'язалися працювати над тим, щоб Україна отримувала більше далекобійної зброї для завдання ударів по окупантах поза лінією зіткнення.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що протягом майже двох місяців російські загарбники у спробах просунутися в Україні втратили понад 54 000 солдатів. За його словами, Кремль жертвує приблизно 400 військовими в обмін на один квадратний кілометр української землі.

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