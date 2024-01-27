Генштаб: РФ жорстоко наступає на восьми напрямках, проривається до Авдіївки та Куп'янська — карта
Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Золотої Ниви, Приютного, Червоного, Вербового, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 98 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито 13 атак у районах Табаївки та Стельмахівки.
Біля Кремінної українські воїни відбили вісім атак у районах Тернів та Торського.
Під Бахмутом ЗСУ відбили 11 атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.
Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, відбито 29 атак у районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Опитного, Водяного, Первомайського та Невельського.
Також провалилися 15 атак у районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та Золотої Ниви.
У Запорізькій області відбито шість атак у районах Приютного, Червоного, Вербового та Роботиного.
Українські підрозділи продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині, загарбники намагалися чотири рази вибити Сили оборони з позицій у Кринках, але успіху не мали.
- 23 січня відбулося 18-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".
- У Міноборони повідомили, що за результатами "Рамштайну" західні партнери зобов'язалися працювати над тим, щоб Україна отримувала більше далекобійної зброї для завдання ударів по окупантах поза лінією зіткнення.
- Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що протягом майже двох місяців російські загарбники у спробах просунутися в Україні втратили понад 54 000 солдатів. За його словами, Кремль жертвує приблизно 400 військовими в обмін на один квадратний кілометр української землі.
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