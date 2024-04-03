Guardian пишет о планах уничтожить Крымский мост в 2024-м. ГУР: Это не новая информация

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

В Главном управлении разведки Министерства обороны прокомментировали информацию британского издания The Guardian о том, что Силы обороны Украины планируют уничтожить Крымский мост в первой половине 2024 года. Спикер ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что это не новая информация, а мост – военная цель, подлежащая "обезвреживанию".

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Издание The Guardian со ссылкой на неназванного собеседника в украинской военной разведке сообщило, что разрушение незаконного Крымского моста является "неизбежным" и должно произойти в первой половине 2024 года. Собеседник отметил, что начальник ГУР Кирилл Буданов имеет "большинство средств для реализации этой цели" и действует в рамках утвержденного президентом Владимиром Зеленским плана "минимизации" военно-морского присутствия России в Черном море.

Спикер ГУР Андрей Юсов прокомментировал материал The Guardian. На вопрос ведущего, не вредят ли планам подобные статьи, он ответил, что у The Guardian, безусловно, есть свои источники, и на Западе в последнее время "выходит много материалов с достаточно громкими заголовками, которые ссылаются на те или иные источники".

Комментировать анонимную информацию спикер ГУР считает "не всегда уместным делом".

"Если говорить о публичной коммуникации, то могу заверить, что информация озвучивается тогда, когда это нужно. Что касается этого сооружения – моста, то были уже неоднократные коммуникации и заявления по этому поводу от украинских представителей сектора безопасности и обороны. Глава СБУ комментировал эту ситуацию. И, в конце концов, мы можем констатировать, что россияне постоянно рапортуют наверх, передают в Кремль, что на этот раз уже все меры безопасности точно приняты", – сказал Юсов.

Спикер ГУР отметил, что "напугать" оккупантов новой информацией вряд ли удастся.

"Но то, что все военные цели, а данный незаконный объект – это военная цель, подлежат обезвреживанию – это не новая информация. Здесь ничего нового нет", – резюмировал Юсов.

Украина уже дважды наносила удары по Крымскому мосту. Первый раз он был поврежден 8 октября 2022 года. Тогда произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по железнодорожной части моста. Несколько секций автодороги упали в воду. 8 июля 2023 года Минобороны признало, что это сделала Украина.

17 июля 2023 года власти РФ заявили об атаке двумя украинскими аквадронами. Это была спецоперация СБУ и ВМС.

26 марта глава СБУ Малюк сообщил, что Россия не использует Крымский мост для военной логистики после ударов по переправе. Но враг, по его словам, работает над восстановлением объекта.

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