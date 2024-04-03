The Guardian пише про плани знищити Кримський міст у 2024-му. ГУР: Це не нова інформація

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони прокоментували інформацію британського видання The Guardian про те, що Сили оборони України планують знищити Кримський міст в першій половині 2024 року. Речник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що це не нова інформація, а міст – військова ціль, яка підлягає "знешкодженню".

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Видання The Guardian з посиланням на неназваного співрозмовника в українській військовій розвідці повідомило, що руйнування незаконного Кримського мосту є "неминучим" і має відбутися в першій половині 2024 року. Співрозмовник зазначив, що начальник ГУР Кирило Буданов має "більшість засобів для реалізації цієї мети" і діє в межах затвердженого президентом Володимиром Зеленським плану щодо "мінімізації" військово-морської присутності Росії в Чорному морі.

Речник ГУР Андрій Юсов прокоментував матеріал The Guardian. На запитання ведучого, чи не шкодять планам подібні статті, він відповів, що у The Guardian, безумовно, є свої джерела, і на Заході останнім часом "виходить багато матеріалів з достатньо гучними заголовками, які посилаються на ті чи інші джерела".

Коментувати анонімну інформацію речник ГУР вважає "не завжди доречною справою".

"Якщо говорити про публічну комунікацію, то можу запевнити, що інформація озвучується та і тоді, коли це потрібно. Що стосується цієї споруди – мосту, то були вже неодноразові комунікації й заяви з цього приводу від українських представників сектору безпеки й оборони. Очільник СБУ коментував цю ситуацію. І, зрештою, ми можемо констатувати, що росіяни постійно рапортують нагору, передають в Кремль, що цього разу вже всі заходи безпеки точно вжиті", – сказав Юсов.

Речник ГУР зазначив, що "налякати" окупантів новою інформацією навряд чи вдасться.

"Але те, що всі військові цілі, а даний незаконний об’єкт – це військова ціль, підлягають знешкодженню – це не нова інформація. Тут нічого нового немає", – резюмував Юсов.

Україна вже двічі завдавала ударів по Кримському мосту. Вперше його було пошкоджено 8 жовтня 2022 року. Тоді стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Декілька секцій автодороги впали в воду. 8 липня 2023 року Міноборони визнало, що це зробила Україна.

17 липня 2023 року влада РФ заявила про атаку двома українськими аквадронами. Це була спецоперація СБУ та ВМС.

26 березня голова СБУ Малюк повідомив, що Росія не використовує Кримський міст для військової логістики після ударів по переправі. Але ворог, за його словами, працює над відновленням об’єкта.

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