ГУР: Более 45% российских офицеров прячутся в тылу, избегая фронта

Почти у половины российских офицеров нет никаких законных оснований для прохождения службы в тылу

Российские военные (Фото: пропагандистские медиа)

Российские офицеры массово избегают фронта, укрываясь в тыловых частях. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, более 45% офицеров Вооруженных сил России, находящихся в составе резервных подразделений южного военного округа России, не имеют никаких законных оснований для прохождения службы в тылу.

В документах, подписанных начальником штаба южного военного округа генерал-лейтенантом Михаилом Зусько, обнаружены факты безосновательного перевода более 900 офицеров в тыловые части.

Из них не менее 200 было назначено, несмотря на уже заполненную штатную численность подразделений.

Также фиксируются случаи самовольного ухода со службы этими "резервистами".

"Массовый побег с передовой, оформленный как формальный перевод в тыл, свидетельствует о деморализации и кризисе в российском командном составе. Осознавая масштабы потерь и неизбежность собственной гибели, офицеры государства-агрессора пытаются любой ценой избежать службы", – отметили в ГУР.

12 июня потери россиян в Украине достигли миллиона человек. В сутки Силы обороны "отминусовали" еще 1140 россиян.

По данным "Хортицы", РФ теряет почти 150 военных за квадратный километр территории на востоке.