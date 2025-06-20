ГУР: Понад 45% російських офіцерів ховаються в тилу, уникаючи фронту

Майже половина російських офіцерів не мають жодних законних підстав для проходження служби в тилу

Російські військові (Фото: пропагандистські медіа)

Російські офіцери масово уникають фронту, ховаючись у тилових частинах. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, понад 45% офіцерів Збройних сил Росії, які перебувають у складі резервних підрозділів південного військового округу Росії, не мають жодних законних підстав для проходження служби в тилу.

У документах, підписаних начальником штабу південного військового округу генерал-лейтенантом Михайлом Зуськом, виявлені факти безпідставного переведення понад 900 офіцерів до тилових частин.

З них щонайменше 200 призначили, попри вже заповнену штатну чисельність підрозділів.

Також фіксуються випадки самовільного залишення служби цими "резервістами".

"Масова втеча з передової, оформлена як формальне переведення в тил, свідчить про деморалізацію та кризу в російському командному складі. Усвідомлюючи масштаби втрат і неминучість власної загибелі, офіцери держави-агресора намагаються за будь-яку ціну уникнути служби", – зазначили в ГУР.