ГУР: На Купянском направлении у россиян вспышка "мышиной лихорадки"

Командование оккупантов восприняло жалобы личного состава как проявление уклонения от участия в войне

Российский оккупант (Фото: ресурс захватчиков)

На Купянском направлении во многих подразделениях российских оккупантов зафиксирована вспышка так называемой "мышиной лихорадки". Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

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"ГУР МО информирует, что в подразделениях российской оккупационной армии растет недовольство из-за ненадлежащего обеспечения зимними вещами и полного отсутствия медицинской помощи. Так, на Купянском направлении во многих подразделениях российских захватчиков зафиксирована вспышка так называемой "мышиной лихорадки", – пишет военная разведка.

Заболевание носит вирусный характер, оно передается человеку от грызунов через прямой контакт с возбудителем, вследствие вдыхания пыли мышиных экскрементов или попадания в пищу, которую употребляет человек, объясняет ГУР.

Среди симптомов заболевания есть сильная головная боль, подъем температуры тела до 40 градусов, сыпь и покраснение, снижение давления, кровоизлияния в глазах, тошнота, рвота по несколько раз в день, также болезнь поражает почки, из-за чего возникает интенсивная боль в пояснице и серьезные трудности с мочеиспусканием, отмечают в сообщении.

По данным ГУР, командование оккупантов проигнорировало жалобы на лихорадку от воюющего против Украины личного состава и расценило это как очередное проявление уклонения от участия в боевых действиях.

К тому же, отмечает разведка, на первом этапе течения эта лихорадка напоминает обычный грипп.

"В итоге – "мышиная лихорадка" значительно снизила боеспособность российских "крыс", – сообщает ведомство.

19 декабря командующий Сухопутными войсками сообщил, что оккупанты наступают в районах Бахмута, Кременной и Купянска, ситуация на восточном фронте сложная.

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