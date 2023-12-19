Сирський: РФ хоче наступати на Часів Яр, Слов'янськ та Краматорськ. Втрати у тисячах осіб

Сирський заявив, що росіяни поповнюють втрати з колишніх ув'язнених, з початку грудня у зоні його відповідальності ворог втратив майже 8000 осіб

Олександр Сирський (Фото: ОП)

Російські окупанти наступають у районах Бахмута, Кремінної та Куп'янська, ситуація на східному фронті складна. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

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За його словами, під Бахмутом штурми ведуть найбоєздатніші підрозділи десантних військ РФ, морської піхоти та загони "Шторм-Z" та "Шторм-V" із колишніх ув'язнених.

Він зазначив, що мета ворога на цьому напрямку — наступ на Часів Яр, а потім на Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ та Краматорськ із подальшим виходом на кордони Донецької області.

У районі Кремінної росіяни почали постійно атакувати українські позиції поблизу Макіївки та Тернів. Тривають щоденні штурми у районі Синьківки, щоб створити плацдарм для наступу на Куп'янськ.

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"Ситуація складна. Нам доводиться битися в умовах переваги ворога як у озброєнні, так і в кількості особового складу. Втім, командири та штаби в режимі 24/7 відстежують зміни в обстановці, аналізують дії противника та своїх військ, приймають ефективні управлінські рішення щодо посилення. оборони та знищення ворога. На всіх трьох напрямках наші війська тримають оборону і знищують ворога. Противник зазнає великих втрат, заповнюють резерви штурмових батальйонів з колишніх в'язнів", — заявив Сирський.

Воєначальник підкреслив, що РФ продовжує наступати, попри великі втрати — за першу половину грудня загарбники втратили близько 8000 осіб, знищено чи пошкоджено понад 500 одиниць техніки, серед яких 67 танків, понад 100 бронемашин, 77 гармат та мінометів різних калібрів.

6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.

Президент Зеленський заявив, що диктатор Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.

CNN: Захід боїться, що без допомоги Україна повоює кілька місяців. Це найкращий сценарій.

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