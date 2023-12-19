Сырский: РФ хочет наступать на Часов Яр, Славянск и Краматорск. Потери в тысячах человек

Сырский заявил, что россияне пополняют потери из бывших заключенных, с начала декабря в зоне его ответственности враг потерял почти 8000 человек

Александр Сырский (Фото: ОП)

Российские оккупанты наступают в районах Бахмута, Кременной и Купянска, ситуация на восточном фронте сложная. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Александр Сырский.

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По его словам, под Бахмутом штурмы ведут наиболее боеспособные подразделения десантных войск РФ, морской пехоты и отряды "Шторм-Z" и "Шторм-V" из бывших заключенных.

Он отметил, что цель врага на этом направлении — наступление на Часов Яр, а потом на Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск с дальнейшим выходом на границы Донецкой области.

В районе Кременной россияне начали постоянно атаковать украинские позиции вблизи Макеевки и Тернов. Продолжаются ежедневные штурмы в районе Синьковки, чтобы создать плацдарм для наступления на Купянск.

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"Ситуация сложная. Нам приходится сражаться в условиях преимущества врага как в вооружении, так и в количестве личного состава. Впрочем, командиры и штабы в режиме 24/7 отслеживают изменения в обстановке, анализируют действия противника и своих войск, принимают эффективные управленческие решения по усилению обороны и уничтожению врага. На всех трех направлениях наши войска держат оборону и уничтожают врага. Противник несет большие потери, восполняемые резервами штурмовых батальонов из бывших заключенных", — заявил Сырский.

Военачальник подчеркнул, что РФ продолжает наступать, несмотря на большие потери — за первую половину декабря захватчики потеряли около 8000 человек, уничтожено или повреждено более 500 единиц техники, среди которых 67 танков, более 100 бронемашин, 77 пушек и минометов разных калибров.

6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.

Президент Зеленский заявил, что диктатор Путин не выиграл ни одной операции за этот год, а Украина сохраняет важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовится к следующим шагам.

CNN: Запад боится, что без помощи Украина повоюет несколько месяцев. Это лучший сценарий.

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