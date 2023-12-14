Бійці 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій вдало атакували російських окупантів на Куп’янському напрямку. Відео бойової роботи військових опублікували в Telegram Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

На опублікованих кадрах зафіксовано, як ЗСУ проводять спеціальну розвідку, виявляють позиції, техніку і скупчення живої сили противника, корегують та наносять вогневі ураження по ворожих цілях.

Дивіться також: Росіяни намагалися завести підкріплення під Авдіївку, але потрапили під удар ССО – відео

На відео українські військові атакували окупантів на Куп’янському напрямку, оператори дронів скинули "вибухові" подарунки для росіян.

"ССО України продовжують працювати на всіх операційних напрямках і спільно з іншими підрозділами Сил оборони давати відсіч російським окупаційним військам", – додали у ССО.

5 грудня голова Авдіївської військової адміністрації повідомив, що росіяни намагаються захопити Степове на Авдіївському напрямку, щоб перерізати логістику Сил оборони, зараз населений пункт під контролем ЗСУ. Окупанти жодного разу не увійшли до Авдіївського коксохімічного заводу, продовжують штурмувати в його напрямку, сказав він.

11 грудня представник Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники активізувалися на Авдіївському та Мар'їнському напрямках і застосовують для своїх атак колони бронетехніки – і вже не лише старої, а й досить сучасної.

Також 11 грудня повідомлялося, що для того, аби створити умови для блокування Куп'янська, ворог намагається взяти Синьківку силами штурмових рот, стягує резерви.

12 грудня повідомлялося, що армія Росії активно застосовує авіацію та скидає керовані авіабомби в районах Авдіївки та Мар'їнки.

Дивіться також: Виявили ССО – HIMARS знищив російську станцію РЕБ "Синиця" під Куп'янськом – відео