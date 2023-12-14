Бойцы 3-го отдельного полка Сил специальных операций удачно атаковали российских оккупантов на Купянском направлении. Видео боевой работы военных опубликовали в Telegram Сил специальных операций ВСУ.

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На опубликованных кадрах зафиксировано, как ВСУ проводят специальную разведку, обнаруживают позиции, технику и скопления живой силы противника, корректируют и наносят огневые поражения по вражеским целям.

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На видео украинские военные атаковали оккупантов на Купянском направлении, операторы дронов сбросили "взрывные" подарки для россиян.

"ССО Украины продолжают работать на всех операционных направлениях и совместно с другими подразделениями Сил обороны давать отпор российским оккупационным войскам", – добавили в ССО.

5 декабря глава Авдеевской военной администрации сообщил, что россияне пытаются захватить Степное на Авдеевском направлении, чтобы перерезать логистику Сил обороны, сейчас населенный пункт под контролем ВСУ. Оккупанты ни разу не вошли на Авдеевский коксохимический завод, продолжают штурмовать в его направлении, сказал он.

11 декабря представитель Таврического направления сообщил, что российские захватчики активизировались на Авдеевском и Марьинском направлениях и применяют для своих атак колонны бронетехники – и уже не только старой, но и достаточно современной.

Также 11 декабря сообщалось, что для того чтобы создать условия для блокирования Купянска, враг пытается взять Синьковку силами штурмовых рот, стягивает резервы.

12 декабря сообщалось, что армия России активно применяет авиацию и сбрасывает управляемые авиабомбы в районах Авдеевки и Марьинки.

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