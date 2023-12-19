ГУР: На Куп'янському напрямку у росіян спалах "мишачої лихоманки"
На Куп'янському напрямку в багатьох підрозділах російських окупантів зафіксовано спалах так званої "мишачої лихоманки". Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.
"ГУР МО інформує, що у підрозділах російської окупаційної армії зростає невдоволення через неналежне забезпечення зимовими речами та повну відсутність медичної допомоги. Так, на Куп’янському напрямку в багатьох підрозділах російських загарбників зафіксовано спалах так званої "мишачої лихоманки", – пише військова розвідка.
Захворювання має вірусний характер, воно передається до людини від гризунів через прямий контакт зі збудником, внаслідок вдихання пилу мишачих екскрементів чи потрапляння їх у харчі, котрі вживає людина, пояснює ГУР.
Серед симптомів захворювання є сильний головний біль, зростання температури тіла до 40 градусів, висипи та почервоніння, зниження тиску, крововиливи в очах, нудота, блювання декілька разів на день, також хвороба вражає нирки, через що виникає інтенсивний біль у попереку та серйозні труднощі із сечовипусканням, зауважують у повідомленні.
За даними ГУР, командування окупантів проігнорувало скарги на лихоманку від особового складу, який воює проти України, та розцінило це як черговий прояв ухилення від участі у бойових діях.
До того ж, зауважує розвідка, на першому етапі перебігу ця лихоманка нагадує звичайний грип.
"У підсумку – "мишача лихоманка" значно знизила боєздатність російських "щурів", – повідомляє відомство.
- 19 грудня командувач Сухопутних військ повідомив, що окупанти наступають у районах Бахмута, Кремінної та Куп'янська, ситуація на східному фронті складна.
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