ГУР: На Куп'янському напрямку у росіян спалах "мишачої лихоманки"

Командування окупантів сприйняло скарги особового складу як прояв ухилення від участі у війні

Російський окупант (Фото: ресурс загарбників)

На Куп'янському напрямку в багатьох підрозділах російських окупантів зафіксовано спалах так званої "мишачої лихоманки". Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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"ГУР МО інформує, що у підрозділах російської окупаційної армії зростає невдоволення через неналежне забезпечення зимовими речами та повну відсутність медичної допомоги. Так, на Куп’янському напрямку в багатьох підрозділах російських загарбників зафіксовано спалах так званої "мишачої лихоманки", – пише військова розвідка.

Захворювання має вірусний характер, воно передається до людини від гризунів через прямий контакт зі збудником, внаслідок вдихання пилу мишачих екскрементів чи потрапляння їх у харчі, котрі вживає людина, пояснює ГУР.

Серед симптомів захворювання є сильний головний біль, зростання температури тіла до 40 градусів, висипи та почервоніння, зниження тиску, крововиливи в очах, нудота, блювання декілька разів на день, також хвороба вражає нирки, через що виникає інтенсивний біль у попереку та серйозні труднощі із сечовипусканням, зауважують у повідомленні.

За даними ГУР, командування окупантів проігнорувало скарги на лихоманку від особового складу, який воює проти України, та розцінило це як черговий прояв ухилення від участі у бойових діях.

До того ж, зауважує розвідка, на першому етапі перебігу ця лихоманка нагадує звичайний грип.

"У підсумку – "мишача лихоманка" значно знизила боєздатність російських "щурів", – повідомляє відомство.

19 грудня командувач Сухопутних військ повідомив, що окупанти наступають у районах Бахмута, Кремінної та Куп'янська, ситуація на східному фронті складна.

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