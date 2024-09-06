ГУР нанесло киберудар по инфраструктуре России: среди "жертв" – Лукойл
ГУР (Фото: ОП)

4 сентября киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны совместно с хакерской группировкой "ВО Team" уничтожили сетевую инфраструктуру в России. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в ГУР.

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По данным источника, были полностью выведены из строя 18 серверов и повреждены сети компании "Антенна", предоставляющей услуги многим государственным учреждениям и бизнесам, поддерживающим российскую агрессию.

В частности, стерты конфигурации на 598 сетевых устройствах главного провайдера и 389 устройствах субпровайдера. Также были похищены базы данных клиентов с их личными данными.

Эта атака отключила интернет и цифровое телевидение для более 13 000 пользователей в Ивановской области, в частности для таких организаций:

Спецсервис Поликор (выполняет оборонные заказы);

РЭО ГИБДД МО МВД России;

Теплосетевая компания;

Горгаз;

РЫБНАДЗОР;

Росинкас Банка России;

→ Единая Россия;

ЛУКОЙЛ и другие.

Фото: Співрозмовник LIGA.net в ГУР
Фото: Собеседник LIGA.net в ГУР
Фото: Співрозмовник LIGA.net в ГУР
Фото: Собеседник LIGA.net в ГУР
  • 27 июля сообщалось, что после атаки ГУР ряд российских банков прекратил функционировать, в результате этого жители не могут снять наличные в банкоматах. Также разведке удалось получить доступ к базам данных российских финансовых учреждений.
  • 30 июля киберспециалисты ГУР завершили одну из крупнейших в истории DDoS-атак на интернет-инфраструктуру России, поразив критически важные ресурсы и получив доступ к большому массиву конфиденциальных данных.
  • 17 августа стало известно, что ГУР совместно с хакерской группой "ВО Team" парализовали работу российского предприятия, разрабатывающего ядерное оружие.
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