ГУР нанесло киберудар по инфраструктуре России: среди "жертв" – Лукойл
4 сентября киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны совместно с хакерской группировкой "ВО Team" уничтожили сетевую инфраструктуру в России. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в ГУР.
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По данным источника, были полностью выведены из строя 18 серверов и повреждены сети компании "Антенна", предоставляющей услуги многим государственным учреждениям и бизнесам, поддерживающим российскую агрессию.
В частности, стерты конфигурации на 598 сетевых устройствах главного провайдера и 389 устройствах субпровайдера. Также были похищены базы данных клиентов с их личными данными.
Эта атака отключила интернет и цифровое телевидение для более 13 000 пользователей в Ивановской области, в частности для таких организаций:
→ Спецсервис Поликор (выполняет оборонные заказы);
→ РЭО ГИБДД МО МВД России;
→ Теплосетевая компания;
→ Горгаз;
→ РЫБНАДЗОР;
→ Росинкас Банка России;
→ Единая Россия;
→ ЛУКОЙЛ и другие.
- 27 июля сообщалось, что после атаки ГУР ряд российских банков прекратил функционировать, в результате этого жители не могут снять наличные в банкоматах. Также разведке удалось получить доступ к базам данных российских финансовых учреждений.
- 30 июля киберспециалисты ГУР завершили одну из крупнейших в истории DDoS-атак на интернет-инфраструктуру России, поразив критически важные ресурсы и получив доступ к большому массиву конфиденциальных данных.
- 17 августа стало известно, что ГУР совместно с хакерской группой "ВО Team" парализовали работу российского предприятия, разрабатывающего ядерное оружие.