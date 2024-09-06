ГУР нанесло киберудар по инфраструктуре России: среди "жертв" – Лукойл

Атака отключила интернет и цифровое телевидение более у 13 000 пользователей в Ивановской области

ГУР (Фото: ОП)

4 сентября киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны совместно с хакерской группировкой "ВО Team" уничтожили сетевую инфраструктуру в России. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в ГУР.

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По данным источника, были полностью выведены из строя 18 серверов и повреждены сети компании "Антенна", предоставляющей услуги многим государственным учреждениям и бизнесам, поддерживающим российскую агрессию.

В частности, стерты конфигурации на 598 сетевых устройствах главного провайдера и 389 устройствах субпровайдера. Также были похищены базы данных клиентов с их личными данными.

Эта атака отключила интернет и цифровое телевидение для более 13 000 пользователей в Ивановской области, в частности для таких организаций:

→ Спецсервис Поликор (выполняет оборонные заказы);

→ РЭО ГИБДД МО МВД России;

→ Теплосетевая компания;

→ Горгаз;

→ РЫБНАДЗОР;

→ Росинкас Банка России;

→ Единая Россия;

→ ЛУКОЙЛ и другие.

Фото: Собеседник LIGA.net в ГУР

Фото: Собеседник LIGA.net в ГУР