ГУР завдало кіберудару по інфраструктурі Росії: серед "жертв" – Лукойл
ГУР (Фото: ОП)

4 вересня кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони спільно з хакерським угрупуванням "ВО Team" знищили мережеву інфраструктуру в Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у ГУР.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

За даними джерела, було повністю виведено з ладу 18 серверів і пошкоджено мережі компанії "Антена", яка надає послуги багатьом державним установам і бізнесам, що підтримують російську агресію.

Зокрема, стерто конфігурації на 598 мережевих пристроях головного провайдера і 389 пристроях субпровайдера. Також було викрадено бази даних клієнтів із їхніми особистими даними.

Ця атака відключила інтернет і цифрове телебачення для понад 13 000 користувачів в Іванівській області, зокрема для таких організацій:

Спецсервис Поликор (виконує оборонні замовлення);

РЭО ГИБДД МО МВД России;

Теплосетевая компания;

Горгаз;

РЫБНАДЗОР;

Росинкас Банка России;

→ Единая Россия;

Лукойл та інші.

Фото: Співрозмовник LIGA.net в ГУР
Фото: Співрозмовник LIGA.net в ГУР
Фото: Співрозмовник LIGA.net в ГУР
Фото: Співрозмовник LIGA.net в ГУР
  • 27 липня повідомлялося, що після атаки ГУР низка російських банків припинила функціонувати, внаслідок цього мешканці не можуть зняти готівку в банкоматах. Також розвідці вдалося отримати доступ до баз даних російських фінансових установ.
  • 30 липня кіберфахівці ГУР завершили одну з найбільших в історії DDoS-атак на інтернет-інфраструктуру Росії, уразивши критично важливі ресурси й отримавши доступ до великого масиву конфіденційних даних.
  • 17 серпня стало відомо, що ГУР спільно з хакерською групою "ВО Team" паралізували роботу російського підприємства, яке розробляє ядерну зброю.
війнакібератакагур