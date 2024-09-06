ГУР завдало кіберудару по інфраструктурі Росії: серед "жертв" – Лукойл
4 вересня кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони спільно з хакерським угрупуванням "ВО Team" знищили мережеву інфраструктуру в Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у ГУР.
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За даними джерела, було повністю виведено з ладу 18 серверів і пошкоджено мережі компанії "Антена", яка надає послуги багатьом державним установам і бізнесам, що підтримують російську агресію.
Зокрема, стерто конфігурації на 598 мережевих пристроях головного провайдера і 389 пристроях субпровайдера. Також було викрадено бази даних клієнтів із їхніми особистими даними.
Ця атака відключила інтернет і цифрове телебачення для понад 13 000 користувачів в Іванівській області, зокрема для таких організацій:
→ Спецсервис Поликор (виконує оборонні замовлення);
→ РЭО ГИБДД МО МВД России;
→ Теплосетевая компания;
→ Горгаз;
→ РЫБНАДЗОР;
→ Росинкас Банка России;
→ Единая Россия;
→ Лукойл та інші.
- 27 липня повідомлялося, що після атаки ГУР низка російських банків припинила функціонувати, внаслідок цього мешканці не можуть зняти готівку в банкоматах. Також розвідці вдалося отримати доступ до баз даних російських фінансових установ.
- 30 липня кіберфахівці ГУР завершили одну з найбільших в історії DDoS-атак на інтернет-інфраструктуру Росії, уразивши критично важливі ресурси й отримавши доступ до великого масиву конфіденційних даних.
- 17 серпня стало відомо, що ГУР спільно з хакерською групою "ВО Team" паралізували роботу російського підприємства, яке розробляє ядерну зброю.