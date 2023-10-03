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ГУР о нарисованных россиянами бомбардировщиках Ту-95 в Энгельсе: Допотопный креатив

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 20:21
ГУР о нарисованных россиянами бомбардировщиках Ту-95 в Энгельсе: Допотопный креатив - Фото
Фото - Planet Labs

В Главном управлении разведки Минобороны прокомментировали нарисованные российскими военными стратегические бомбардировщики Ту-95 на авиабазе в Энгельсе. Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона сказал, что это "и смешно и грустно комментировать", и назвал такие методы "допотопным креативом".

1 октября издание The War Zone показало спутниковые снимки, на которых видны две довольно реалистичные, но очевидно двумерные приманки на перроне аэродрома в Энгельсе. Издание предполагает, что эти силуэты могут быть вырезаны из какого-то полотна или ткани, но "вероятнее всего – это краска".

"Аналоговнет выходит на новый уровень, и вместе с покрышками, которые должны останавливать "бавовну" и уничтожение тех же самолетов и стратегической авиации, появляются теперь нарисованные самолеты", – сказал он.

Юсов предположил, что цель россиян – возможно, даже не обмануть украинцев, а "списать очередные украденные бюджетные средства", которые предназначались на ремонт техники или приобретение новой.

"Но, если серьезно, то это и смешно, и грустно комментировать. Страна, которая недавно позиционировала себя лидером на рынке вооружений, второй армией в мире, сегодня пытается абсолютно допотопным креативом, ни на что не влияющим, имитировать, что они усиливают защиту каких-то своих объектов", – сказал Юсов.

Он добавил, что для настоящей защиты россиянам следует убрать свои войска с территории Украины вместе со своими средствами противовоздушной обороны и разместить их в РФ – "тогда, возможно, поможет".

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Оксана Житнюк
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