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ГУР про намальовані росіянами бомбардувальники Ту-95 в Енгельсі: Допотопний креатив

Этот материал также доступен на русском
03.10.2023, 20:21
ГУР про намальовані росіянами бомбардувальники Ту-95 в Енгельсі: Допотопний креатив - Фото
Фото - Planet Labs

У Головному управлінні розвідки Міноборони прокоментували намальовані російськими військовими стратегічні бомбардувальники Ту-95 на авіабазі в Енгельсі. Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону сказав, що це "і смішно, і сумно коментувати" та назвав такі методи "допотопним креативом".

1 жовтня видання The War Zone показало супутникові знімки, на яких видно дві доволі реалістичні, але очевидно двовимірні приманки на пероні аеродрому в Енгельсі. Видання припускає, що ці силуети можуть бути вирізані з якогось полотна чи тканини, але "найімовірніше – це фарба".

"Аналоговнєт виходить на новий рівень, і разом з покришками, які мають зупиняти "бавовну", знищення тих самих літаків і стратегічної авіації, з'являються тепер намальовані літаки", – сказав він.

Юсов припустив, що мета росіян – можливо, навіть не обманути українців, а "списати чергові вкрадені бюджетні кошти", що призначались на ремонт техніки або придбання нової.

"Але якщо серйозно, то це і смішно, і сумно коментувати. Країна, яка нещодавно позиціювала себе лідером на ринку озброєнь, другою армією у світі, сьогодні намагається абсолютно допотопним креативом, який ні на що не впливає, імітувати, що вони посилюють захист якихось своїх об’єктів", – сказав Юсов.

Він додав, що для справжнього захисту росіянам слід прибрати свої війська з території України разом зі своїми засобами протиповітряної оборони та розташувати їх у РФ – "тоді, можливо, допоможе".

Читайте також: Вибухи в Енгельсі та Рязані: як ударили в серце авіації Росії — і чого чекати від Кремля

Оксана Житнюк
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війнаавіаціярозвідкагурту-95андрій юсовенгельс
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