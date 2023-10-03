ГУР про намальовані росіянами бомбардувальники Ту-95 в Енгельсі: Допотопний креатив

У Головному управлінні розвідки Міноборони прокоментували намальовані російськими військовими стратегічні бомбардувальники Ту-95 на авіабазі в Енгельсі. Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону сказав, що це "і смішно, і сумно коментувати" та назвав такі методи "допотопним креативом".

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1 жовтня видання The War Zone показало супутникові знімки, на яких видно дві доволі реалістичні, але очевидно двовимірні приманки на пероні аеродрому в Енгельсі. Видання припускає, що ці силуети можуть бути вирізані з якогось полотна чи тканини, але "найімовірніше – це фарба".

"Аналоговнєт виходить на новий рівень, і разом з покришками, які мають зупиняти "бавовну", знищення тих самих літаків і стратегічної авіації, з'являються тепер намальовані літаки", – сказав він.

Юсов припустив, що мета росіян – можливо, навіть не обманути українців, а "списати чергові вкрадені бюджетні кошти", що призначались на ремонт техніки або придбання нової.

"Але якщо серйозно, то це і смішно, і сумно коментувати. Країна, яка нещодавно позиціювала себе лідером на ринку озброєнь, другою армією у світі, сьогодні намагається абсолютно допотопним креативом, який ні на що не впливає, імітувати, що вони посилюють захист якихось своїх об’єктів", – сказав Юсов.

Він додав, що для справжнього захисту росіянам слід прибрати свої війська з території України разом зі своїми засобами протиповітряної оборони та розташувати їх у РФ – "тоді, можливо, допоможе".

На початку 2023 року після перших атак на аеродром Енгельс там з'явилися захисні бар'єри.

На початку осені в ГУР визнали, що по аеродромах Енгельс і Дягілєво били старими радянськими безпілотниками Ту-141 "Стриж".

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