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ГУР об атаке дронов на Москву: Режим Путина не контролирует небо даже над центром столицы

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 12:24
ГУР об атаке дронов на Москву: Режим Путина не контролирует небо даже над центром столицы - Фото
Андрей Юсов (Фото: скриншот с видео)

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что режим диктатора Владимира Путина не контролирует небо даже над центром Москвы, куда утром 24 июля прилетели неизвестные ударные беспилотники. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

По его словам, налет дронов на Москву — это "хорошие новости, которые всех радуют". 

"Взрывы в Москве, где находятся ключевые объекты военного командования РФ, показывают, что даже небо над такими объектами режим Путина не контролирует", — сказал Юсов.

Разведчик отметил, что подобные "инциденты" продолжатся и будут набирать обороты, пока россияне не покинут территорию Украины. 

"Что касается Крыма, то постоянные взрывы деморализуют врага, многие оккупанты вывезли свои семьи. Они уже понимают, что Крым не является тылом и безопасной территорией", — резюмировал он.

Читайте также: Дрон в Москве атаковал рядом с центром киберпреступности российской разведки – Грозев 

Дмитрий Гриниченко
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