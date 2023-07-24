ГУР об атаке дронов на Москву: Режим Путина не контролирует небо даже над центром столицы
В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что режим диктатора Владимира Путина не контролирует небо даже над центром Москвы, куда утром 24 июля прилетели неизвестные ударные беспилотники. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.
По его словам, налет дронов на Москву — это "хорошие новости, которые всех радуют".
"Взрывы в Москве, где находятся ключевые объекты военного командования РФ, показывают, что даже небо над такими объектами режим Путина не контролирует", — сказал Юсов.
Разведчик отметил, что подобные "инциденты" продолжатся и будут набирать обороты, пока россияне не покинут территорию Украины.
"Что касается Крыма, то постоянные взрывы деморализуют врага, многие оккупанты вывезли свои семьи. Они уже понимают, что Крым не является тылом и безопасной территорией", — резюмировал он.
- Утром 24 июля власти оккупантов и росСМИ сообщили об атаке дронов по столице России Москве. В сети появились видео и фото с последствиями атаки.
- Источники LIGA.net в спецслужбах сообщили, что налет беспилотников на Москву – это операция Главного управления разведки Минобороны.
- 4 июля Москва подверглась второй по масштабу атаке дронов-камикадзе с начала ее агрессивной войны против Украины.
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