ГУР про атаку дронів на Москву: Режим Путіна не контролює небо навіть над центром столиці

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що режим диктатора Володимира Путіна не контролює небо навіть над центром Москви, куди вранці 24 липня прилетіли невідомі ударні безпілотники. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

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За його словами, наліт дронів на Москву — це "хороші новини, які тішать усіх".

"Вибухи в Москві, де розташовані ключові об'єкти військового командування РФ, показують, що навіть небо над такими об'єктами режим Путіна не контролює", — сказав Юсов.

Розвідник зазначив, що подібні "інциденти" продовжуватимуться і набиратимуть обертів, доки росіяни не залишать територію України.

"Щодо Криму, то постійні вибухи деморалізують ворога, багато окупантів вивезли свої сім'ї. Вони вже розуміють, що Крим не є тилом і безпечною територією", — резюмував він.

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