ГУР про атаку дронів на Москву: Режим Путіна не контролює небо навіть над центром столиці
У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що режим диктатора Володимира Путіна не контролює небо навіть над центром Москви, куди вранці 24 липня прилетіли невідомі ударні безпілотники. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник ГУР Андрій Юсов.
За його словами, наліт дронів на Москву — це "хороші новини, які тішать усіх".
"Вибухи в Москві, де розташовані ключові об'єкти військового командування РФ, показують, що навіть небо над такими об'єктами режим Путіна не контролює", — сказав Юсов.
Розвідник зазначив, що подібні "інциденти" продовжуватимуться і набиратимуть обертів, доки росіяни не залишать територію України.
"Щодо Криму, то постійні вибухи деморалізують ворога, багато окупантів вивезли свої сім'ї. Вони вже розуміють, що Крим не є тилом і безпечною територією", — резюмував він.
- Вранці 24 липня влада окупантів та росЗМІ повідомили про атаку дронів по столиці Росії Москві. У мережі з'явились відео та фото з наслідками атаки.
- Джерела LIGA.net у спецслужбах повідомили, що наліт безпілотників на Москву – це операція Головного управління розвідки Міноборони.
- 4 липня Москва зазнала другої за масштабом атаки дронів-камікадзе з початку її агресивної війни проти України.
Читайте також: Дрон у Москві атакував біля центру кіберзлочинності російської розвідки – Грозев
Коментарі