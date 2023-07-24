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ГУР про атаку дронів на Москву: Режим Путіна не контролює небо навіть над центром столиці

Этот материал также доступен на русском
24.07.2023, 12:24
ГУР про атаку дронів на Москву: Режим Путіна не контролює небо навіть над центром столиці - Фото
Андрій Юсов (Фото: скриншот з відео)

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що режим диктатора Володимира Путіна не контролює небо навіть над центром Москви, куди вранці 24 липня прилетіли невідомі ударні безпілотники. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

За його словами, наліт дронів на Москву — це "хороші новини, які тішать усіх".

"Вибухи в Москві, де розташовані ключові об'єкти військового командування РФ, показують, що навіть небо над такими об'єктами режим Путіна не контролює", — сказав Юсов.

Розвідник зазначив, що подібні "інциденти" продовжуватимуться і набиратимуть обертів, доки росіяни не залишать територію України.

"Щодо Криму, то постійні вибухи деморалізують ворога, багато окупантів вивезли свої сім'ї. Вони вже розуміють, що Крим не є тилом і безпечною територією", — резюмував він.

Читайте також: Дрон у Москві атакував біля центру кіберзлочинності російської розвідки – Грозев

Дмитро Гриниченко
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