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ГУР об эвакуации из Судана: Уникальная операция, безопасный пункт был в 900 км – hromadske

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27.04.2023, 15:38
ГУР об эвакуации из Судана: Уникальная операция, безопасный пункт был в 900 км – hromadske - Фото
Эвакуация из Судана (Фото: ГУР)

В Главном управлении разведки Минобороны считают эвакуацию украинцев из охваченного боями Судана "уникальной", так как ближайший безопасный пункт располагался в 900 км от места событий, сообщил один из участников операции в комментарии hromadske.

Сотрудник ГУР указал, что пока невозможно раскрыть какие-либо детали, но спасение людей из Судана было сложнее, чем из Афганистана в 2021 году, когда украинские военные проводили эвакуацию после захвата власти талибами.

"В Кабуле базу удерживали американские войска, она была как крепость, из которой наших спецназовцев вывозили. Но тогда был пункт, в который можно было вернуться", – отметил разведчик.

В Судане же, рассказал военный, ближайший безопасный пункт находился на расстоянии 900 км. По его словам, к тому же, у украинских спецназовцев не было значительной поддержки.

"Считаю, что когда можно будет раскрыть все детали, эту операцию [в Судане] можно будет назвать уникальной", – подытожил сотрудник ГУР.

  • Уличные бои в Судане начались 15 апреля 2023 года в результате разногласий между двумя местными военачальниками – генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Мухаммедом Хамданом Дагло.
  • 25 апреля ГУР эвакуировало граждан Украины, Грузии и Перу.
  • В Министерстве иностранных дел 26 апреля подчеркнули, что ни одного украинца не оставят в беде.

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Олег Васьків
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