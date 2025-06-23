ГУР показало фото и видео эвакуации украинцев из Израиля перед операцией США против Ирана
Главное управление разведки показало эксклюзивное видео эвакуации украинцев из Израиля. Операция проводилась совместно с Министерством иностранных дел.
В связи с ухудшением ситуации безопасности на Ближнем Востоке президент Владимир Зеленский дал поручение эвакуировать граждан Украины из Израиля.
В рамках операции удалось вернуть домой 133 украинца, а вместе с ними также граждан Молдовы, Латвии, Азербайджана и США. В общей сложности было эвакуировано 176 человек.
"Украина повсеместно помогает своим, кто оказался в сложных обстоятельствах, а также готова прийти на помощь друзьям", – отметили в ГУР.
- 22 июня Зеленский сообщил, что перед операцией США против Ирана удалось эвакуировать украинцев и иностранцев.
- Также Украина отреагировала на удары США по Ирану и заявила, что ядерная программа должна быть закрыта.