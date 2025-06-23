ГУР показало фото и видео эвакуации украинцев из Израиля перед операцией США против Ирана

Всего было эвакуировано 176 человек

Эвакуированные украинцы (Фото: ГУР МО)

Главное управление разведки показало эксклюзивное видео эвакуации украинцев из Израиля. Операция проводилась совместно с Министерством иностранных дел.

В связи с ухудшением ситуации безопасности на Ближнем Востоке президент Владимир Зеленский дал поручение эвакуировать граждан Украины из Израиля.

В рамках операции удалось вернуть домой 133 украинца, а вместе с ними также граждан Молдовы, Латвии, Азербайджана и США. В общей сложности было эвакуировано 176 человек.

"Украина повсеместно помогает своим, кто оказался в сложных обстоятельствах, а также готова прийти на помощь друзьям", – отметили в ГУР.

Фото: ГУР

Фото: ГУР