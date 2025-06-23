ГУР показало фото і відео евакуації українців з Ізраїлю напередодні операції США проти Ірану

Евакуйовані українці (Фото: ГУР МО)

Головне управління розвідки показало ексклюзивне відео евакуації українців з Ізраїлю. Операція проводилася разом з Міністерством іноземних справ.

У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході президент Володимир Зеленський дав доручення евакуювати громадян України з Ізраїлю.

В рамках операції вдалося повернути додому 133 українці, а разом із ними також громадян Молдови, Латвії, Азербайджану та США. Загалом було евакуйовано 176 людей.

"Україна повсюди допомагає своїм, хто опинився в складних обставинах, а також готова прийти на допомогу друзям", – зазначили в ГУР.

Фото: ГУР

Фото: ГУР