ГУР показало, как одно из подразделений "с искрой" эвакуировало подбитый броневик – видео
Водитель Главного управления разведки эвакуировал с поля боя броневик M1224 MaxxPro, подбитый россиянами. В ГУР показали кадры эвакуации и назвали их номинацией на "дрифт года".
Отмечается, что бойцы "Спецподразделения Тимура" выехали на боевое задание на Купянском направлении, где враг и подбил броневик. Но машина сохранила жизнь воинов – они спешились и продлили манёвр, а броневик остался в зоне вражеского поражения.
Однако боец подразделения логистики решил не терять машину. Он проверил исправность двигателя и на трех колесах и "с искрой" эвакуировал MaxxPro.
"Эпическое видео с фронта, еще раз подтверждающее, что война – это испытание для силы воли и логистики, зафиксировали аэроразведчики подразделения", – сообщили в ГУР.
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