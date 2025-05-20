ГУР показало, как одно из подразделений "с искрой" эвакуировало подбитый броневик – видео

В разведке отметили, что война – это испытание для силы воли и логистики

Кадры эвакуации (скриншот видео ГУР)

Водитель Главного управления разведки эвакуировал с поля боя броневик M1224 MaxxPro, подбитый россиянами. В ГУР показали кадры эвакуации и назвали их номинацией на "дрифт года".

Отмечается, что бойцы "Спецподразделения Тимура" выехали на боевое задание на Купянском направлении, где враг и подбил броневик. Но машина сохранила жизнь воинов – они спешились и продлили манёвр, а броневик остался в зоне вражеского поражения.

Однако боец подразделения логистики решил не терять машину. Он проверил исправность двигателя и на трех колесах и "с искрой" эвакуировал MaxxPro.

"Эпическое видео с фронта, еще раз подтверждающее, что война – это испытание для силы воли и логистики, зафиксировали аэроразведчики подразделения", – сообщили в ГУР.