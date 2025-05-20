ГУР показало, як один із підрозділів "з іскрою" евакуював підбитий броньовик – відео

У розвідці зазначили, що війна – це випробування для сили волі й логістики

Кадри евакуації (скриншот відео ГУР)

Водій Головного управління розвідки евакуював з поля бою броньовик M1224 MaxxPro, підбитий росіянами. У ГУР показали кадри евакуації та назвали їх номінацією на "дрифт року".

Зазначається, що бійці "Спецпідрозділу Тимура" виїхали на бойове завдання на Куп’янському напрямку, де ворог і підбив броньовик. Але машина зберегла життя воїнів – вони спішились і продовжили маневр, а броньовик залишився в зоні ворожого ураження.

Проте боєць підрозділу логістики вирішив не втрачати машину. Він перевірив справність двигуна та на трьох колесах і "з іскрою" евакуював MaxxPro.

"Епічне відео з фронту, яке вкотре підтверджує, що війна – це випробування для сили волі й логістики, зафіксували аеророзвідники підрозділу", – повідомили в ГУР.