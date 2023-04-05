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ГУР призывает крымчан к сотрудничеству: интересуют штабы, склады, ПВО и РЭБ армии России

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 19:43
ГУР призывает крымчан к сотрудничеству: интересуют штабы, склады, ПВО и РЭБ армии России - Фото
Крим (ілюстративне фото – RFE,RL)

Главное управление разведки Минобороны обратилось к жителям временно оккупированного Крыма с призывом к сотрудничеству с Силами обороны. ГУР предлагает крымчанам сообщать о размещении российских войск и техники на территории полуострова.

"Жители Крыма, благодарим вас за качественное сотрудничество и приближение поражения оккупантов! <...> Просим и дальше сообщать информацию о расположении оккупационных сил и средств", – говорится в сообщении.

В частности, украинскую разведку интересуют:

→ пункты дислокации, адреса проживания личного и руководящего состава оккупационных войск;
→ склады хранения снарядов и горюче-смазочных материалов;
→ точки размещения, хранения и ремонта военной техники;
→ места размещения РЭР и РЭБ средств (характерный признак: антенны и локаторы);
→ штабы и пункты управления оккупационными войсками;
→ места хранения и точки дежурства средств противовоздушной обороны (ПВО).

Контакты для передачи информации украинской военной разведке: +380969455341 (Signal, WhatsApp), чат в Telegram, чат-бот в Telegram или почта [email protected]

  • 2 апреля ГУР опубликовало фото украинского разведчика, который выходит из воды якобы в Ялте. Непонятно, это был отчет или своеобразный анонс.
  • По данным WP, ожидая контрнаступления ВСУ, российские войска в Крыму построили сеть траншей и заграждений. Длина некоторых окопов на отдельных участках полуострова превышает 900 метров.

Читайте также: Реинтегрировать Крым с улыбкой не получится, нужно будет все там вычищать – Подоляк

Оксана Житнюк
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