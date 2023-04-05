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Реинтегрировать Крым с улыбкой не получится, нужно будет все там вычищать – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 09:54
Реинтегрировать Крым с улыбкой не получится, нужно будет все там вычищать – Подоляк - Фото
Михаил Подоляк (скриншот)

"Вычищать" временно оккупированный Крым после его освобождения от российской пропаганды будет сложно, а реинтегрировать полуостров назад в Украину "с улыбкой" вообще не получится. Такое мнение в интервью Радио Свобода высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, российская пропаганда эффективно работает в Крыму "на уничтожение всего украинства".

"Россия – это ведь не страна, которая продуцирует конкурентность, демократию или свободу. Это страна-лагерь. Она все это запрещает. Нам придется все это чистить и достаточно тяжело", – сказал Подоляк.

Украине придется сломать все, что связывает Крым со страной-агрессором, чтобы полуостров осознал: никогда больше он не сможет ставить вопрос о каком-то "особом" своем статусе, объясняет советник главы ОП.

"Демократия – это не право формировать какие-то сепаратистские течения и терпеть их", – заявил он.

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Подоляк говорит, что "интегрировать Крым назад в Украину с улыбкой уже не получится".

"Меня постоянно удивляла эта концепция реинтеграции в 2014-2015 годах: "А давайте мы будем реинтегрировать оккупированные территории улыбкой". Там бандиты живут, там криминал, там оккупационные армии, администрации, но давайте мы будем реинтегрировать их улыбкой", – пояснил Подоляк.

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Мілана Головань
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