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Путин собирает новую орду. Но миллион человек пока одеть и вооружить не сможет – разведка

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 20:19
Путин собирает новую орду. Но миллион человек пока одеть и вооружить не сможет – разведка - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин "собирает новую орду", однако прямо сейчас вооружить, одеть и прокормить 1 млн или 1,2 млн мобилизованных он не сможет. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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Он подчеркнул, что мобилизация в РФ будет проходить в несколько этапов. Часть мобилизованных отправят на фронт, чтобы восполнить потери армии РФ, а часть оставят в России, чтобы создавать новые подразделения и формирования.

"О 300 000 можем говорить, то есть это в планы вкладывается. По состоянию на сейчас 1 млн или 1,2 млн в краткосрочной перспективе выглядят несколько фантастическими цифрами, потому что ни одеть, ни вооружить такое количество Путин не сможет. Но можем утверждать, что Путин собирает новую орду. Предыдущую орду Украина разбила и утилизировала – и вот теперь новая орда движет на Украину", – сказал Юсов.

Он подчеркнул, что это "весомый фактор", несмотря на то, что у мобилизованных в РФ будут проблемы с вооружением и снабжением.

"Но это вызов, к которому Украина готовится. И новые ординцы так же будут разбиты", – добавил представитель ГУР.

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Оксана Житнюк
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война разведка гур мобилизация андрей юсов
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