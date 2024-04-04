ГУР: Результаты строительства ж/д Ростов – Крым будут видны уже через три-четыре месяца

Андрей Юсов (Фото: LIGA.net)

Через три-четыре месяца будет виден результат строительства железной дороги Ростов – Крым. Впрочем, Керченский мост все еще имеет символическое значение для диктатора Владимира Путина. Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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"С точки зрения только военных поставок, в частности после успешных действий Украины в этом направлении, моста мало [для логистики], но как символ – он действительно для Путина остается чрезвычайно важным", – сказал он.

По словам Юсова, диктатура "часто строится на таких дурацких и кровавых символах".

Отвечая на вопрос, на каком этапе идет строительство железной дороги Ростов – Крым, представитель ГУР сказал: "Это уже серьезный этап строительства. Уже через несколько месяцев можно будет увидеть результат".

Ранее Путин заявил о восстановлении железнодорожной ветви Ростов – Донецк – Мариуполь – Бердянск, которая в перспективе может дойти до Севастополя и стать альтернативой Керченскому мосту. Представитель ГУР Андрей Юсов сообщал, что строительство железнодорожной ветви является "серьезным вызовом и угрозой", но в то же время и "значительной целью" для Сил обороны.

Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук сказал, что россияне строят железную дорогу Ростов – Крым для того, чтобы обеспечить свою группировку на временно оккупированном юге Украины.

Народный депутат от Слуги народа Чернев заявил, что если россиянам удастся построить эту железную дорогу в Крым, то такую артерию будет сложно перебить.

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