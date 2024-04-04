ГУР: Результати будівництва залізниці Ростов – Крим буде видно вже за три-чотири місяці

Андрій Юсов (Фото: LIGA.net)

За три-чотири місяці буде видно результат будівництва залізниці Ростов – Крим. Утім, Керченський міст все ще має символічне значення для диктатора Володимира Путіна. Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"З погляду лише військового постачання, зокрема після успішних дій України в цьому напрямку, мосту замало [для логістики], але як символ – він справді для Путіна залишається надзвичайно важливим", – сказав він.

За словами Юсова, диктатура "часто будується на таких безглуздих та кривавих символах".

Відповідаючи на запитання, на якому етапі триває будівництво залізниці Ростов – Крим, представник ГУР сказав: "Це вже серйозний етап будівництва. Вже за кілька місяців можна буде побачити результат".

Раніше Путін заявив про відновлення залізничної гілки Ростов – Донецьк – Маріуполь – Бердянськ, яка в перспективі може дійти до Севастополя та стати альтернативою Керченському мосту. Представник ГУР Андрій Юсов повідомляв, що будівництво залізничної гілки є "серйозним викликом та загрозою", але водночас і "значною ціллю" для Сил оборони.

Представник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук сказав, що росіяни будують залізницю Ростов – Крим для того, щоб забезпечити своє угруповання на тимчасово окупованому півдні України.

Народний депутат від Слуги народу Чернєв заявив, що якщо росіянам вдасться побудувати цю залізницю в Крим, то таку артерію буде складно перебити.

Читайте також: Росія будує залізницю з Ростова до Криму. Генерал СБУ: Підбити легше, ніж Керченський міст