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ГУР: Российские генералы переводят родственников в Сирию, чтобы не отправлять их в Украину

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 16:32
ГУР: Российские генералы переводят родственников в Сирию, чтобы не отправлять их в Украину - Фото
Российский оккупант (Фото: EPA)

Российское командование переводит своих родственников на более "безопасную" службу в Сирии, чтобы не отправлять в Украину. Об этом сообщили в главном управлении разведки Минобороны.

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Разведка заявляет, что россияне пытаются удержать временно оккупированные территории Украины, создав новую военную часть уровня бригады в Херсонской области.

Укомплектование офицеров собираются осуществить за счет офицерского состава российской армии, однако это вызывает открытое недовольство со стороны "кандидатов", которые не хотят перевозить семьи в зону боевых действий, и отказываются от "командировки" в Украину.

Военное руководство России не хочет привлекать своих родственников, которые служат в армии к полномасштабной войне в Украине, исходя из ситуации на фронте, российские генералы считают более "безопасным" местом для службы Сирию. 

В ГУР также отметили, что в 38 зенитно-ракетной бригаде российской армии уволили более 26 военных из-за их отказа участвовать в войне против Украины, они получили запись "предатель Родины" в военных документах. 

  • Российские оккупанты сообщают об уничтожении "самого главного командования" войск РФ на Херсонском направлении. Соответствующий аудиоперехват опубликовало 11 июля Главное управление разведки Минобороны.
  • Украинские военные ликвидировали двух полковников и майора российских войск.
  • В России похоронили генерал-майора Канамата Боташева, самолет которого сбили на Донбассе.

Читайте также: Россия, скорее всего, отстранила нескольких ключевых генералов – разведка Британии 

Дмитрий Гриниченко
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армия России Сирия война разведка
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